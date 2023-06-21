Erenler Belediye Başkanı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşlarına hakim olamadı

Sakarya'da, kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden merkez Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Makam odasında dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kılıç'ın Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan cenazesi, belediye bahçesine getirildi. Kılıç için burada helallik alındı, dua edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Kılıç ile 3 yılı aşkın mesai arkadaşlığının bulunduğunu, kendisini tanımaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirdi.

Kılıç'ın, makamdan şeref alan değil; oturduğu koltuğa, bulunduğu konuma ve yaptığı görevlere şeref veren birisi olduğunu anlatan Kaldırım, "Fakir, fukara dostuydu. Çok güzel hizmetlere imza attı. Çok gönüllere dokundu, çok hayır dua aldı. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Kılıç'ın çok uzun süre Sakarya'ya hizmet ettiğini, en zor şartlarda bile ilkelerinden taviz vermeyen, her işini dürüstlükle yapan, dava şuuru içinde hareket eden biri olduğunu vurgulayarak, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, "Biz siyaseti ondan öğrendik. Kıymetli büyüğümüz, şerefli, namuslu, onurlu ve aksiyon sahibi bir insanımızdı. Mekanı cennet olsun. Yaptığı hayır ve hizmetler inşallah kendisine eşlik etsin." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise 40 yıllık siyasi kardeşliği bulunan Kılıç'ı uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Fevzi kardeşimizin hayatı boyunca Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşadığına şahidim." şeklinde konuştu.

Kılıç'ı unutmayacaklarını belirten Yüce, "Hem siyasi hem gönül dostluğumuzu unutmayacağız. Sevgiyle, muhabbetle, dürüstlükle dolu dolu bir hayat yaşadı. Lekesiz kardeşimizdir. Hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin İnşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşma yaptığı esnada göz yaşlarını tutamayan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de Kılıç'ın il başkanlığı döneminde yardımcısı olduğunu ve kendilerine başkanlık değil ağabeylik yaptığını anlattı.

Kendisine "Yunus'um" diye hitap ettiğini aktaran Tever, şöyle konuştu:

"Fevzi Başkanım belediye başkanı makamında oturduğunda bana 'Yunus'um bu makam o kadar ağır ki Rabbim inşallah bu makamın altında bizi ezdirmez.' derdi. Ama biz eminiz ki nerede fakir, fukara, garip varsa onun yanında oldu. Bu makamı her zaman onlara kullandı. Fevzi başkanımız makamını hakkıyla yönetti ve o yükü hakkıyla taşıdı. İnanıyorum ki Rabbimin huzurunda da bu makamın karşılığını verecektir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin ve mekanını cennet eylesin. Cennetinde de bizleri buluştursun inşallah."

Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, belediye personeli, kurum müdürleri, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta görevlilerince cenaze aracına taşınarak Tozlu Camisi'ne götürüldü.

Kılıç için burada düzenlenen cenaze töreninde dualar okundu. Törende Kılıç'ın yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, protokol üyeleri ve vatandaşlar, aileye taziyelerini iletti.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Serdivan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMLARINDA ZİYARETLERDEN BAHSETTİ



Öte yandan Başkan Kılıç'ın, dün vefatından önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda kendisine yapılan ziyaretleri anlattığı görüldü.

Kılıç'ın son paylaşımlarında, şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya Şubemizi misafir ettik. Şube Başkanımız Engin Tumbaz'a ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer beyefendiyi misafir ettik. Kıymetli başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum."

Makamında çalıştığı sırada dün fenalaşan ve sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kılıç'ın yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri üzüntü yaşamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.