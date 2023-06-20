VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yavru pitonları ülkeye sokacaklardı!
Meksika'yı aşırı sıcaklar vurdu: 37 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de devir-teslim
Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli öldü
Venezuela'dan "Mir" adımı
Bakan Tekin: Yeni bir inşa süreci başlatmamız gerekiyor
20 Haziran 2023 Salı 17:41:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:41:00

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Makamında çalıştığı sırada fenalaşan 59 yaşındaki Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

Etiketler : erenler belediye başkanı sakarya fevzi kılıç
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Tarihi tebrik

Tarihi tebrik
Fransa'da gururlandı

Fransa'da gururlandı
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
30. sanat yılını kutluyor

30. sanat yılını kutluyor
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX