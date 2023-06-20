Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Makamında çalıştığı sırada fenalaşan 59 yaşındaki Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.
- AK Parti'de devir-teslim
- Bakan Tekin: Yeni bir inşa süreci başlatmamız gerekiyor
- Valilik duyurdu: Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
- Milli muharip uçak KAAN için tarih verildi: Zor tutuyoruz!
- CHP ile ipler resmen kopuyor! ''Akşener kongrede duyuracak''
- Astana görüşmelerinde ilk gün toplantısı sona erdi