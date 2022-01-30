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30 Ocak 2022 Pazar 11:11:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 11:11:00

"Eren Kış-17" operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca, 'Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray' operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel, 74 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği belirtildi.

Etiketler : teröristleri ara-bul-yok et taktiği ren Operasyonları PKK EREN
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