VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Bir varil Rus petrolünün fiyatı 30 dolara kadar indirilmeli
Meloni hükümeti, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünü güçlendirme hedefinde
Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Bakan Koca: Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı: 5 yaralı
Av koruma ve kontrol görevlisinin katil zanlıları tutuklandı
Türkiye'den Batı Şeria'daki olaylara tepki: Şiddetle kınıyoruz
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi
e-YDS sonuçları açıklandı
Azerbaycan'dan yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota
Emine Erdoğan: Ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu taşıyor
Başkan Erdoğan'dan pamuk üreticilerine müjde!
Manavgat'ta 297 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi
Rus Senatör: Tavan fiyat Avrupa için korkunç sonuçları olacak
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de bu yıl 109 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Cezayir BRCIS grubunun altıncı üyesi olabilecek mi?
Başkan Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, özel çocuklar için ulusal eğitim planı hazırladı
'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
03 Aralık 2022 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 15:23:00

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında, Hakkari'de toprağa gömülü olarak tespit edilen 9 AK-47 piyade tüfeği, 8 roketatar sevk fişeği ve 13 el bombası ile çok sayıda mühimmat imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, jandarma özel harekat ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin katılımıyla ve nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalında arazi taraması yapıldı.

Tarama sonucunda toprağa gömülü olarak tespit edilen 3 bidon içerisinde, 60 mm çapında havan, bixi makinalı tüfek ve tamburu, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kalaşnikof dipçiği, PM 98 uzi makineli tabanca, 60 mm çapında 47 havan mühimmatı, 9 anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 7,62 mm çapında 500 mühimmat, 12,7 mm çapında 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli EYP, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilogram kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası, ele geçirilen mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı hakkari el bombası roketatar operasyon
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Konsere vize şoku

Konsere vize şoku
Tiyatro varoluşum

Tiyatro varoluşum
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Pastalı kutlama

Pastalı kutlama
Şarkıcı Shakira ve eski futbolcu Pique çocuklarının velayeti için anlaştı

Şarkıcı Shakira ve eski futbolcu Pique çocuklarının velayeti için anlaştı
Baba jest

Baba jest
Kıvanç'la yeniden

Kıvanç'la yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX