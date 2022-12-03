Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, jandarma özel harekat ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin katılımıyla ve nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalında arazi taraması yapıldı.

Tarama sonucunda toprağa gömülü olarak tespit edilen 3 bidon içerisinde, 60 mm çapında havan, bixi makinalı tüfek ve tamburu, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kalaşnikof dipçiği, PM 98 uzi makineli tabanca, 60 mm çapında 47 havan mühimmatı, 9 anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 7,62 mm çapında 500 mühimmat, 12,7 mm çapında 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli EYP, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilogram kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası, ele geçirilen mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.