Van'da 480 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış 25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.
26 Ocak 2023 Perşembe 10:08:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 10:08:00
Eren Abluka Sonbahar-Kış 25 Operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA
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Van'da 480 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış 25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.
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