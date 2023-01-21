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Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
21 Ocak 2023 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 11:25:00

Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu başlatıldı.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler : içişleri bakanlığı operasyon personel
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