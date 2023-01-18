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18 Ocak 2023 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:41:00

Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu" başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 50 timde görevli 655 personel katılıyor.

Etiketler : içişleri bakanlığı mardin sonbahar kış operasyonu
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