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15 Eylül 2022 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 16:15:00

Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 35'inci gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı narkoterör uyuşturucu
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