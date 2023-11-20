Ereğli'de fırtına felaketi: Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş açıklamalarda bulunuyor
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, batan kargo gemisine ilişkin açıklamada bulundu.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, batan kargo gemisine ilişkin açıklamada bulunuyor.
AFAD Başkanı Okay Memiş, "(Ereğli'de batan kargo gemisi) Dünden itibaren kayıp olan 11 mürettebatımızın arama kurtarma çalışmalarına gece gündüz devam ediyoruz. Hava şartları hiç tahmin edilmediği kadar ağır" açıklamasını yaptı.
AFAD Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
11 vatandaşımız kayıp, gemimizin mürettebatı. Allah'tan ümit kesilmez biz bütün imkanlarımızla arama çalışmalarımıza devam ediyoruz.
50 milyon liralık bir ödenek valilik hesabına aktarıldı. Müsterih olsun vatandaşlarımız, elimizden geleni yapacağız.
- Ereğli'de fırtına felaketi: Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş açıklamalarda bulunuyor
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