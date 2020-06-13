Erdoğan'ı desteklediği için eleştirilen MHP'li Cemal Enginyurt'tan tokat gibi sözler: Kırmızı çizgimizdir

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Partilileri savunduğu için kendisini eleştirenlere Cumhur ittifakının mezara kadar olduğunu belirterek "Ya dostsundur, ya da değil. Biz ölümüne dostuz." diye cevap verdi.



Twitter hesabından sert çıkışlarıyla gündeme gelen Enginyurt, bu kez Erdoğan'a destek çıkmasını eleştirenlere verdiği yanıtla konuşuluyor.

ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ!

Enginyurt, son açıklamasında "Ak Partilileri ve Cumhurbaşkanımızı, en çok niye sen savunuyorsun diyenler! Ak Parti ve MHP CUMHUR İTTİFAKI, yani pazara kadar değil mezara kadar bir birliktelik kurdu. Sayın @dbdevletbahceli ve Sayın @RTErdogan kırmızı çizgimiz. Ya dostdursun,ya da değil. Biz ölümüne dostuz." ifadelerine yer verdi.