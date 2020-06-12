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12 Haziran 2020 Cuma 11:55:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 11:59:00

Erdoğan'dan ateşkes isteyen Putin'e net mesaj!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Libya'da iç savaşın durması ve ateşkesin sağlanması ana gündem oldu. Putin'in "ateşkesin önemine" dikkat çekmesi üzerine Erdoğan'ın, "Ateşkesi bozan Serrac değil, Hafter. Hafter de sizden güç alıyor" mesajı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Ankara'da ağırlamıştı. Bu görüşmeden kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Libya'yı görüşen Erdoğan, yeni döneme dair işaretler vermişti. Erdoğan'ın "Libya diplomasisi" kapsamındaki önemli görüşmelerinden biri de Putin ile gerçekleşti.

"HAFTER MEŞRU DEĞİL"

Edinilen bilgiye göre iki lider Libya'daki çatışmalardan duydukları endişeleri yineledi. Erdoğan'ın Hafter'e destek veren Putin'e, Hafter'in gerileyişi ve uluslararası kamuoyunda etkisini yitirdiğine dair örnekleri anlatıp "Hafter'in meşru bir güç olmadığı" mesajını verdiği bildirildi.

Milliyet'in haberime göre, Putin ise, 19 Ocak 2020'de Berlin Uluslararası Konferansı'nın kararları, BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı Kararı ile ateşkesin tüm taraflarca uygulanmasının önemini vurguladı. Putin'in, "Libya'da taraflar arası diyalog için mümkün olan en kısa sürede ateşkese uyulmalı" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan'ın da Putin'e, "Ateşkesi bozan BM'nin de tanıdığı meşru Serrac değil, Hafter. Hafter de sizden güç alıyor" mesajı verdiği öğrenildi. Putin'in hatırlattığı söz konusu kararlarda "silah ambargosu"nun da uygulanmasına ilişkin maddeler olduğunu belirten Erdoğan'ın, Hafter'e hiçbir ambargo uygulanmadığını, tam tersine daha destek verildiğini ifade ettiği bildirildi. Erdoğan görüşmede tüm bu desteklere karşın Hafter'in gerileyişinin sürdüğünü kaydetti.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olan 3 Haziran 2020 tarihi nedeniyle de görüşmede birbirlerini tebrik etti. İki lider, Kovid-19'a karşı mücadelede ortak çalışmaya da değindi. Virüs nedeniyle iki ülke arasında kısıtlama konulan ticaret, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin kademeli olarak yeniden başlamasına dikkat çekildi.

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