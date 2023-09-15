Erdoğan Turan: Dönem, borç verenlerin dönemi!

Bzetmext Teknoloji şirketinin CEO'su Erdoğan Turan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırma kararının piyasalara yansıması hakkında konuştu. Turan, "Yabancı yatırımcılara göre beklenen, yerli uzmanlara göre şok etkisi yaratan faiz artırımından sonra, tasarrufu olanlar da borcu olanlar da tekrar hesap yapmak durumunda kaldı. Finansmana ihtiyacı olanlar için, değişken oranlarla borçlanmış veya yeni borçlanmak zorunda olanlar için koşullar daha da zorlaştı. Dönem, borç verenin lehine bir dönem" dedi.

KKM'DEN ÇIKAN DÖVİZE DÖNÜYOR

Birikimi olanlar ve tasarruf edebilenler için ise yatırım araçlarının potansiyelini yeniden ele almak gerektiğini ifade eden Erdoğan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kur korumalı mevduat (KKM) için getirilen düzenlemeler, ekonomi yönetiminin kırıp dökmeden KKM'den çıkma niyetini gösterdi. Kur korumalı mevduattan TL vadeli mevduata dönüşün ilk haftasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri döviz mevduat hesaplarının 4.53 milyar dolar arttığını gösterdi. Yani kur riski almamak için KKM'ye geçen, KKM'den çıkışta şimdilik farklı bir adres aramıyor ve dövize dönüyor. Dövize yönelimin kırılması, TL'ye güvenin artması sadece TL faizleri artırarak olamıyor, geçmişte de bunun örneklerini gördük."

FAİZ GETİRİSİ ENFLASYONUN ALTINDA KALIRSA NE OLACAK

TL'de kalacak, mevduatı tercih edecek yatırımcılar için enflasyonun önem taşıdığını ifade eden Erdoğan Turan, "Dönemin sonunda risksiz bir şekilde elde edilecek faiz getirisi enflasyonun altında kalırsa, bu durumda tasarruf sahibi enflasyona yenilecek. KKM'den çıkışla birlikte yüzde 40 ve üzeri TL mevduat faizlerini duymaya başladık. TCMB faiz artırmaya devam ederse mevduata verilen faiz oranı da yükselebilir. Ancak piyasa yıl sonunda yüzde 60 oranına yakın enflasyon beklerken bugünden 1 yıl sonrasına mevduatı bağlayıp o gün geldiğinde enflasyonun üzerinde kalınacağına inanılması gerekli ki TL mevduat cazip olsun" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA YATIRIMCI SAYISI 6 MİLYONU AŞTI

Erdoğan Turan, Borsa İstanbul'da yaşanan 'halka arz çılgınlığı' hakkında da konuştu: "Borsa İstanbul'a son 3 ayda neredeyse 2 milyona yakın yeni yatırımcı geldi. Toplam yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı. Aynı dönemde 14 yeni halka arz gerçekleşti. Ağustos ayına kadar 30 şirket borsada işlem görmeye başladı. 42.2 milyar TL'lik bir halka arz gerçekleşti. Halka arz edilen şirketler içinde en az tavan serisi 2 gün, en fazlası 11 gün oldu şimdilik. Temmuz 2022'yi baz alırsak, bugüne kadarki yükseliş yüzde 230'u buldu. Yüksek enflasyon döneminde şirketler kârlılıklarını korudular, iç talep-dış talep güçlüydü. Bugün de yüksek enflasyon dönemi devam ediyor. Fakat örneğin geçen yıllardan farklı olarak, şirketler enflasyonun çok altında oranlarla krediye ulaşamıyorlar. Ekonomi yönetimi iç talebi baskılama amacını gösterdi. Böyle olunca sadece yüksek enflasyona sırtını dayayabilecek bir hisse senedi piyasası artık yok."

YABANCI YATIRIMCI DÖNÜYOR AMA...

Borsada "yabancı yatırımcı" konusunda da değişiklik yaşandığını dile getiren Turan, "Hisse senedi piyasasında dip seviyelere düşen yabancı yatırımcı takas oranı yükselmeye başladı. Değişen ekonomi yönetimi, yabancının ilgisini bu tarafa doğru çekti. Dolar cinsinden şirket hisseleri ve borsa ucuz. Ama yabancı yatırımcının koşa koşa Borsa İstanbul'a geleceğini söylemek riskli. Evet dönüyorlar ama dönüyor olmak koşar adım Türkiye piyasasına girecekleri anlamına gelmiyor. Potansiyel var. Bu potansiyelin gerçekleşmesi için yabancı yatırımcının görmek istediği başka şeyler de var."

HERKES DURDUĞU YERDE KALACAK

Erdoğan Turan, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Şimdilik gördüğüm kadarıyla borsada olan borsada kalmaya devam edecek. Dövizden KKM'ye geçen, oradan tekrar dövize dönecek. Altın yatırımı olan da altın tutmayı sürdürecek. Yılbaşından bugüne Borsa İstanbul endeksi yüzde 51, dolar/TL kuru yüzde 43, Euro/TL yüzde 44, gram altın yüzde 52 oranında yükselmiş. Oyunu değiştirecek bir değişken 'orta vadeli plan' olabilir. Onun öncesinde herkes durduğu yerin doğru yer olduğunu düşünmeye devam edecek."