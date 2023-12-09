Erdoğan: Sokak hayvanları sorununu mutlaka çözüme kavuşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu.

Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.

Önceki gün Ankara'da yaşanan ve bir çocuğun ağır yaralandığı elim hadisenin yürekleri dağladığını ifade eden Erdoğan, "Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.