Erdoğan: Sokak hayvanları sorununu mutlaka çözüme kavuşturacağız
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını belirterek, "Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu.
Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.
Önceki gün Ankara'da yaşanan ve bir çocuğun ağır yaralandığı elim hadisenin yürekleri dağladığını ifade eden Erdoğan, "Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.
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