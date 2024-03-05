Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü kutladı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
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