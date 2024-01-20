20 Ocak 2024 Cumartesi 20:04:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 20:04:00
Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
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