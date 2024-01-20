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20 Ocak 2024 Cumartesi 20:04:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 20:04:00

Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : Erdoğan-Meloni görüşme Türkiye-İtalya ilişkileri Lider görüşmesi
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