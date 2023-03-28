Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisinin Balgat'taki Genel Merkezi binasına gelişinde Fatih Erbakan tarafından karşılandı.

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve parti yetkililerinin eşlik ettiği Erdoğan, parti genel merkezine girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Erbakan'ın basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erbakan, görüşmenin ardından Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek birinci vazifemizdir. Geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli bir karara adım attık." dedi.

Erbakan, "14 Mayıs'ta seçime kendi logomuz ve listemiz ile gireceğiz ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.