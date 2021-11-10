10 Kasım Atatürk'ü anma günü

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10 Kasım 2021 Çarşamba 09:10:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 09:40:00

Başkan Erdoğan: Milletimizin birliğine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, 'Milletimizin birliğine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, siyasi parti liderleri, komuta kademesi, kurum ve kuruluş başkanları yer aldı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında tazimle, rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından tüm Türkiye'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan'ın deftere şu mesajı yazdı:

'Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.'

Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.

Etiketler : ANITKABİR Mustafa Şentop Fuat Oktay
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