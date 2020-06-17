17 Haziran 2020 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 14:24:00
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 14.05'te başladı.
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