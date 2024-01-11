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11 Ocak 2024 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 09:30:00

Erdal Beşikçioğlu aday gösterilince Mansur Yavaş masayı terk etti! CHP'de Behzat Ç. krizi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Mansur Yavaş, Etimesgut Belediyesi için İP'ten istifa eden Özarslan'ın aday gösterilmesini istedi, “Yoksa adaylıktan çekilirim” resti çekti. Talebi kabul edilmedi, oyuncu Erdal Beşikçioğlu aday yapıldı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıktı. CHP yönetiminin Etimesgut belediye başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu adıy yapılması kararına Yavaş itiraz etti. Etimesgut'ta İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek isteyen Yavaş, bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine "Adaylıktan çekilirim" resti çekip masayı terk etti. Gölbaşı ilçesinde de eski MHP'li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı aday göstermek isteyen Yavaş, bu ilçenin de açıklanmamasını istediği öğrenildi. Beşikçioğlu'na CHP Etimesgut İlçe yönetiminden de tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise MYK toplantısı sonrası bu yöndeki sorulara "Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey'in hoşuna gitmişti, halen de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Mansur Bey'in gücüne güç katacaktır, sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi. CHP Parti Meclisi, Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığını onayladı.

TOPLANTIDA MERSİN KAVGASI

Bu arada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sırasında Mersin adayları belirlenirken de kavga çıktığı, bağrışma seslerinin koridorlarda yankılandığı öğrenildi. CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır'ın, tartışma sırasında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırarak salonu terk ettiği ifade edildi.

Etiketler : chp ankara mansur yavaş erdal beşikçioğlu özgür özel
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