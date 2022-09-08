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08 Eylül 2022 Perşembe 16:50:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 16:50:00

Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, FETÖ, DEAŞ ve benzeri oluşumlar tarafından din istismarıyla oluşturulmaya çalışılan yanlış din algısı ve her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hırvatistan'ın Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, Hırvatistan'ın farklı dinlere ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Merkezin yapılış nedenlerine değinen Erbaş, "Hırvatistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin ibadetlerini huzur içerisinde ifa etmeleri amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve takipleriyle kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen bu güzide eser, İslam'ın ve medeniyetimizin inanç, kardeşlik, birlikte yaşama kültürü, barış ve huzur gibi ulvi değerlerinin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Balkanlar'ın genelinde olduğu gibi Hırvatistan'daki Müslümanların da barış ve huzur içerisinde birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini oluşturduklarına işaret eden Erbaş, bu coğrafyadaki bütün milletlerin barış ve huzur içerisinde yaşamasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Erbaş, dünyanın İslam'ın aydınlık ilkeleri, hoşgörü ahlakı, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaç olduğuna işaret ederek, "Üzülerek şahit olmaktayız ki ilim, irfan ve zarafetten yoksun, kaba, dışlayıcı, şiddet içeren bir tavırla İslam kimliği adı altında ortalıkta dolaşanlar İslam'a ve Müslümanlara büyük zarar vermektedir." dedi.

Söz konusu yanlış algıyı ortadan kaldırmak, İslam'ın aydınlık yüzünü insanlığa ulaştırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle FETÖ, DEAŞ ve benzeri oluşumlar tarafından din istismarıyla oluşturulmaya çalışılan yanlış din algısı ve her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu tarz şeylerin ufak da olsa civarımızda zemin bulmasına asla müsaade etmemeliyiz."

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic, merkezin açılışıyla çok kültürü ve dini çatısı altında barındıran Hırvatistan'ın önemli bir mimari alan daha kazandığını belirterek, Rijeka ve Umag'dan sonra son 10 yılda Hırvatistan'da üç İslam kültür merkezinin açıldığını söyledi.

Hasanovic, Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de merkezin birlik içerisinde yaşamın önemli sembolü haline geleceğini belirterek, inşasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerini ilettiğini kaydetti.

SİSAK İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ

Hırvatistan İslam Birliği tarafından 2017'de başlatılan proje, dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 2019'daki Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hırvatistan İslam Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tamamlandı.

Sisak'ta 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezin içinde bir cami ve idari bina bulunuyor.

Etiketler : diyanet işleri başkanı ali erbaş fetö deaş
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