Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısıyla vatandaşlar sabah namazında camiye akın etti. Üç yıl önce 86 yıllık hasretin son bulduğunu dile getiren Erbaş, "Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolüdür" dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının üçüncü yıl dönümü olan 24 Temmuz'da vatandaşlar, sabah namazında camiye akın etti. Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası dualar okundu.

Namaz sonrası açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya'nın önünden bütün milletimizi selamlıyorum. Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz'da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmış idi. İşte üç yıl geçti. Üç yılda yapılan araştırmalara göre Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti. Ben diyorum ki inşallah kıyamete kadar milyonlarca insan Ayasofya'da kıyam eder, rüku eder. Secde eder, ibadet eder. Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar. Bugünleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek en güzel bir şekilde değerlendirerek ahirete irtihal etmiş olan o hasretle, o özlemle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz.

Üstat Necip Fazıl Kısakürek şöyle demişti, 'Vicdan azabına eş, kayna, kayna sakarya. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında farya.' İşte Ayasofya'yı öz yurdunda garip olmaktan bundan üç sene önce bu millet çıkardı. Aslına rücu etmiş oldu. Camilerde ibadet etmek, ibadetlerin en makbul olanlarından. Buradan gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. Ayasofya inşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım, daha gayret içerisinde olalım diyorum ki Rabb'im Ayasofya özlemiyle yanan o gençlerin Ayasofya ruhuyla yetişmesini inşallah nasip eylesin. Biz gençliğimize bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en ücra köşesinden dahi Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler. O heyecanı yaşasınlar diyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ayasofya Camii'ne geldiklerini dile getiren Beyhan Cengiz,

"Ayasofya'nın üçüncü yıl dönümünde kıymetli Diyanet Başkanımız sayın Erbaş ve ailesi Seher Hanım'a minnettarım. O Türkiye'yi davet etti, davetine icabet ettik. Burada dualarda buluştuk. Dualarımızı rabbim makamında kabul ve makbul eylesin. Gurur duyduğumuz ibadethanemiz. Müslümanların yüzünü güldürdü. Ne mutlu ki bugün bu konuşmayı yapabiliyoruz. Rabbim ibadethanelerimizi sonuna kadar korusun" diye konuştu.