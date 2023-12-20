VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini "fosfor bombası" ile vurdu
İsrailli Bakan kana doymadı! İnsani araya karşı çıktı
Bebek katili İsrailli komutandan alçak Gazze tehdidi: Beyt Hanun gibi yapacağız
İstanbulspor'dan açıklama geldi! "Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil"
Ağrı Gürbulak'ta 49 kilo bileklik ve yüzük ele geçirildi
Erbakan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması
20 Aralık 2023 Çarşamba 16:55:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 16:55:00

Erbakan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde iş birliği yapılabileceğini söyledi. Erbakan, "Bu konuda istişaremizi yapıyoruz." dedi.

Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde 1,5 milyon oy ile 5 milletvekili çıkartarak, 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini anımsattı.

Yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine Erbakan, daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylediklerini aktardı.

Fatih Erbakan, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında, Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler." açıklamasında bulundu.

Erbakan'ın konuşmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ile bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Etiketler : Fatih Erbbakan Yeniden Refah Partisi Yerel Seçim İttifak
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX