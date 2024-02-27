Erbakan Hoca bilinmeyenleri anlattı... 28 Şubat'ın sırları kitap oldu
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Türk siyasetinde önemli izler bırakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatından önce yaptığı son söyleşisi kitaplaştırıldı. Kitapta, 28 Şubat sürecinin arka planı ve Siyonizm'in hedefleri anlatılıyor.
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Erbakan'ın vefat etmeden önce yaptığı son söyleşinin kitabı çıktı.Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın kaleminden çıkan kitap 28 Şubat darbesinin bilinmeyen yönlerini anlatıyor.
'KIBRIS MİLLİ ZAFERDİR'
Kitapta ayrıca Siyonizm'in İslam dünyasını nasıl parçaladığı konusu ele alınıyor. Rahmetli Erbakan'ın vasiyeti şeklinde öğütlerinin yer aldığı kitapta şu başlıklar ele alınıyor: "Bizim askerimiz Milli Görüşçüdür", "Sizin O gericilik dediğiniz bizim tarihimizdir", "Anayasa İmam hatip okullarıyla korunur", "28 Şubat sürecinde 18 maddeyi getirenler bu memleketin evladı olamaz dedim", "Dolar Siyonizm'in mührüdür", "Dünyayı 300 kişi yönetiyor", "Kapitalizm ve komünizim kardeştir", "BM Siyonist'tir IMF Siyonist'tir", "Refah Partisi'nin kapatılma kararı ABD'de alındı", "Kıbrıs Zaferi Milli Görüş'ün zaferidir."
BÜYÜK İSRAİL'İN ARKA PLANI
Kitabın yazarı Sinan Burhan bu kitap 28 Şubat sürecinin arka planını anlatıyor. Bu kitap Erbakan Hoca, vefat etmeden iki ay önce yapılan son mülakatından oluşuyor. Erbakan Hoca ayrıca bu kitapta 'Büyük İsrail'i kurmak isteyenlerin hedeflerinden de bahsetti. Türkiye'nin parçalanmak istediğini söyledi. Adeta son sözleri olduğunu biliyordu" dedi.
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