Erbaa'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: IHA
Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için seferber oldu.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler ilçeye bağlı köy ve grup yolları güzergahında karla mücadele çalışması yaparak vatandaşların ilçeye sağlıklı gidebilmeleri için aralıksız çalışıyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre 3 greyder, 2 servis aracı ile gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediliyor. Yağan kar nedeniyle ilçedeki 14 köy yolu ulaşıma kapalı. Akgün, Ermeydanı, Tandırlı, Madenli, Engelli, Kurtuluş, Yurtalan, Kuzköy, İkizce, Ustamehmet, Alan, Şükür, Ortaköy, ve Beykaya köylerine ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipi nedeniyle ilçe merkezine bağlantısı kesilen 14 köy için İlçe Özel İdare Ekipleri seferber oldu.
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