VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erbaa'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı
BM: Gazze'nin kuzeyine giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim İsrail güçlerince engellen...
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor
İBB Başkan adayı Kurum: "İstanbul için birçok mega projemiz olacak"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ: Cumhur İttifakı, ülkenin bekası noktasında birlik ve ber...
İzmir'de arabalı vapur seferleri tekrar başladı
22 Ocak 2024 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:55:00

Erbaa'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler ilçeye bağlı köy ve grup yolları güzergahında karla mücadele çalışması yaparak vatandaşların ilçeye sağlıklı gidebilmeleri için aralıksız çalışıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre 3 greyder, 2 servis aracı ile gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediliyor. Yağan kar nedeniyle ilçedeki 14 köy yolu ulaşıma kapalı. Akgün, Ermeydanı, Tandırlı, Madenli, Engelli, Kurtuluş, Yurtalan, Kuzköy, İkizce, Ustamehmet, Alan, Şükür, Ortaköy, ve Beykaya köylerine ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipi nedeniyle ilçe merkezine bağlantısı kesilen 14 köy için İlçe Özel İdare Ekipleri seferber oldu.

Etiketler : kar yağışı yüksek kesimler köy yolları
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Doğal güzeller

Doğal güzeller
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX