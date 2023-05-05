EPDK'nın ücretsiz doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin uygulanmasına dair usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı" dedi.
Doğal gaz abonelerinden tahsil edilen faturalar ise iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak.
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin esasları belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyetinin 40 milyar TL olarak hesaplandığını belirtti.
Öte yandan, doğal gaz abonelerinden tahsil edilen faturalar ise iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak.
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