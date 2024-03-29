EPDK'dan 6 Şubat kararı! Deprem bölgesinde borçlar ertelendi
Kaynak: DHA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun EPDK'nın 6 Şubat deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için verdiği borç erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
EPDK'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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