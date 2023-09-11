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11 Eylül 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:00:00

EOKA'dan sonra sıra İngiliz çocuklarında: Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı

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Haberler Siyaset EOKA'dan sonra sıra İngiliz çocuklarında: Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı 11 Eylül 2023 Pazartesi 01:54 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 01:54 EOKA'dan sonra sıra İngiliz çocuklarında: Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı EOKA'dan sonra sıra İngiliz çocuklarında: Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı Haberi Paylaş: AA yazdır PAYLAŞ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 100. yıl videosunda Kıbrıs'ta binlerce insanımızı katleden EOKA'cı teröristlere yer vermesinin ardından bir skandal da ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. CHP'li Yavaş, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk öğrenciler diye İngiliz çocuklarının fotoğrafını kullandı. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Yavaş'ın da benzer bir davranış sergilemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 100. yıl videosunda Kıbrıs'ta binlerce insanımızı katleden EOKA'cı teröristlere yer vermesi skandalının ardından bir diğer CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaparcasına yeni bir skandala imza attı.

ABB Başkanı Yavaş'ın yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Mansur Yavaş'ın paylaşımında kullandığı görseldeki çocukların Türkiye'deki değil İngiltere'deki bir okuldan çekilen görüntü olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun EOKA teröristlerin fotoğrafını kullanmasının ardından Yavaş'ında İngiliz çocuklarının fotoğrafını kullanması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı halktan kopuk olmaları üzerinden eleştirdi.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu eoka mahsur yavaş
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