Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söylemleri gerekçesiyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.
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