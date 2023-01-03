Envantere girdi... Türkiye için bir ilk! Dikkat çeken detay!

Havacılıktaki milli atılıma, orman varlığını koruma ve kollamada uçacak T-70 helikopteri de eklendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen T-70 helikopterinin ilki Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 2 motoruyla 2 bin beygir güç üreten helikopter, saatte 296 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hem yerli yangın algılama yazılımları hem de helikopterin sürati ile yangına müdahale süresi çok daha kısa olacak.

GECE GÜNDÜZ UÇABİLECEK

2,5 ton su atabilen, 10 kişi taşıma kapasitesine sahip helikopter, 10 tona yakın ağırlıkla kalkış yapabiliyor. Helikopter tek seferde 465 kilometre mesafe yol kat edebiliyor. Gece uçuş ve söndürme çalışmalarına müdahaleye dönük modern ekipmanla donatılan helikopter, yüksek harita teknolojileri ile gece gündüz görev yapabilecek.

HEM SÖNDÜRME HEM KURTARMA

Helikopter, içerisindeki ekipmanlar sayesinde kurtarma görevlerinde de kullanılabilecek. Helikopterin iç hacmi diğer yangın helikopterlerine göre oldukça geniş. Bu sayede kurtarma ve söndürme gibi görevlerde, bir uçuşta daha fazla personel kurtarılabilecek veya taşınabilecek.

GURUR LEVHASI

Helikopterin içinde "TUSAŞ tarafından Orman Genel Müdürlüğü için Türkiye'de üretilen ilk T-70 helikopteridir" levhası dikkat çekiyor. T-70'in dışında Türkiye'de TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey helikopteri de ilerleyen yıllarda Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine dahil edilecek.