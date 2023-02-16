16 Şubat 2023 Perşembe 17:07:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 17:07:00
Enkazların arasında çocuk olmak
Depremlerden en çok etkilenen çocuklar oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen çocuklar oldu. 3 yaşındaki bir çocuğun enkazların arasında kalmış bir spor aletiyle oynaması yürekleri dağladı.
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