VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı
Malatya'da depremde yaralanan 41 kişi İstanbul'a geliyor
Depremler durmak bilmiyor! Artçılar art arda!
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım!
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Meteoroloji il il açıkladı!
Devlet vatandaşının yanında: Stadyuma çadır kent inşa edildi
İtalya'dan Türkiye'ye destek mesajı! 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var'
Büyük seferberlik: 85 milyon tek yürek oldu
Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eşi benzeri yok, çok sıra dışı bir durum"
Deprem bölgesine ücretsiz akaryakıt desteği
Depremzedelerle dalga geçen vicdansız için karar!
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor
Enkazdan mucize kurtuluşlar!
Enkazdan çıkarılıp kaybolan minik Süleyman'dan güzel haber
AFAD öncelikli ihtiyaç listesi paylaştı
48. saatte çifte mucize: Hatay'da enkaz altında kalan 2 kadın kurtarıldı
Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da anne ve çocuğu 47 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak?
Depremde can kaybı sayısı 5 bin 894'e yükseldi! İşte son durum
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 13 kamyonluk insani yardım konvoyu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli deprem
İtalya depremzedeler için Türkiye'ye sahra hastanesi gönderecek
08 Şubat 2023 Çarşamba 06:56:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 06:56:00

Enkazdan mucize kurtuluşlar!

Kaynak: AA-İHA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta depremin 51. saatinde Ayşegül isimli bir kadın enkazdan çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

DEPREMİN 52. SAATİNDE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremin 52. saatinde 58 yaşındaki bir kadın enkazdan çıkarıldı.

51 SAAT SONRA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SAĞ KURTARILDI

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

51. SAATTE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremin 51. saatinde Ayşegül isimli bir kadın enkazdan çıkarıldı.

ACİL KURTARMA SAĞLIK EKİPLERİ AYNI BİNANIN ENKAZINDAN 3 KİŞİYİ KURTARDI

Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.

HATAY'DA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay Akevler Mahallesi'nde Reşan Elmanur (32), gönüllü kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN MESUDE ÖĞRETMEN 49 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN 2 KADIN 48 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ DEPREMDEN 47 SAAT SONRA BABASININ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILMASINI SAĞLADI

Mercimektepe Caddesi'nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti.

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.

Yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir'e enkaz altında sağ ulaşıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı.

Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Etiketler : Hatay Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX