Enkazdan çıkanları hastanede dolandırdı

Hatay ve Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazında kalan bazı iki depremzede, saatler sonra yaralı olarak kurtarılıp Adana'ya getirildi; kent genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bu durumu fırsata çeviren Ercan B. (51), özellikle devlet hastanelerinde tedavi gören vatandaşları kendisine hedef seçti. 'Hasta yakını' kimliğinde hastaneleri gezen zanlı, ölümden dönen depremzedelere "Özel hastanede tanıdığım var. Sizi orada rahat ettirir, daha iyi tedavi almanızı sağlarım" vaadinde bulundu.

ÖZEL HASTANE VAADİYLE TUZAK

Yalana kanan iki kişi; Ercan B.'ye toplamda bin 200 lira para ve cep telefonu verdi. Zanlıya bir daha da ulaşamayan yaralılar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarının kaydından şüphelinin kimliğini belirleyen polisler, Ercan B.'yı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan vicdansız dolandırıcının benzer suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi. Mağdurlardan alınan para ve telefon ise bulunamadı.