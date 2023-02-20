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20 Şubat 2023 Pazartesi 15:50:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 15:50:00

Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor

Kaynak: AA

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve hastanelerinde tedavi edilen Aleyna Ölmez'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz." dedi.

Ünüvar ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in ve tedavi altında olan diğer depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cebeci Hastanesinde 30'un üzerinde afetzede bulunduğunu aktaran Ünüvar, "Bu kişilerden 13'ü çocuk yoğun bakım servisinde yatıyor. Aleyna Ölmez'i hocalarımla beraber gördük. Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz." bilgisini verdi.

Aleyna Ölmez'in herkes için bir umut kaynağı olduğunu söyleyen Ünüvar, kendisinin uyku düzeninin tamamen normale döndüğünü, iletişiminin de güçlü olduğunu söyledi.

Taburcu durumunun şu an için belli olmadığını anlatan Ünüvar, "Leğen kemiğine bir fiksatör konulmuştu, onun takibi yapılıyor. Bundan sonra fizik tedavi süreci de olabilir. Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi tedavisini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler diye aileyle konuşacak ve değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin birçok parametrenin düzeldiğini anlattı.

Kendirli, "Ortopedi doktorlarımız, bugün yatağına oturup, sağa sola dönebileceğini söyledi. Çok şükür ki kliniği beklenmeyecek düzeyde iyi gidiyor, inşallah daha güzel haberleri de en kısa sürede vereceğiz." dedi.

Öte yandan, tedavi gören bir başka depremzede çocuğun 13 gündür idrara çıkamadığını belirten Ünüvar, "Crush sendromunda böbreklerde ciddi tahribat olabiliyor. Bu çocuğumuza diyaliz yapıyorduk. Çocuğumuz dün akşam itibarıyla idrarını çıkarmaya başladı. İlk defa idrar yapıyor olması bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tedavi alan tüm çocuklarımızı yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Etiketler : aleyna ölmez deprem enkaz

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