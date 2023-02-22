Enkazdan 248 saat sonra kurtarılmıştı... Başkan Erdoğan'dan Aleyna Ölmez'e ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez ve diğer yaralıları ziyaret etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne geldi.
#CANLI Başkan @RTErdogan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret ediyor pic.twitter.com/IiGThX4X62— Akşam Gazetesi (@Aksam) February 22, 2023
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248. saatte enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i ziyaret etti.