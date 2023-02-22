Başkan Erdoğan'dan Aleyna Ölmez'e ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez ve diğer yaralıları ziyaret etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne geldi.

#CANLI Başkan @RTErdogan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret ediyor pic.twitter.com/IiGThX4X62 — Akşam Gazetesi (@Aksam) February 22, 2023

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248. saatte enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i ziyaret etti.

