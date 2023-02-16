Enkazdan 248 saat sonra kurtarılmıştı... Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.