Enkaz kaldırmada üç kriter

İçişleri Bakanı Soylu enkaz kaldırılırken uygulanan yasal prosedürle ilgili, "Enkazın kaldırılması, ölülerimizin tespiti, kimliklendirme ve defin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Numunesi alınan binalar numara verilerek yıkılacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde kurulu olan kriz merkezinde basın toplantısı düzenledi. Depremin ilk anından itibaren bütün süreçlerin yargının gözetiminde devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Enkazların kaldırılması, ölülerimizin tespiti, defin işlemleri, kimliklendirme olmak üzere yargı ortaya koyduğu koordinasyonla sağlık, kriminal ve adli tıp dahil ihtiyaç duyulduğu halde gerçekleştirilmektedir" dedi. Soylu şunları söyledi:

YAPI EKSİKLİĞİ TESPİTİ

"Bundan sonraki soruşturmalara konu olacak bugünkü soruşturmalara konu olacak binalardaki yapım eksikliklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı da yine yargı gözetiminde Çevre Şehircilik Bakanlığı birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar alınan karotlar bunların incelemeler bütün binalarda teker teker devam etmektedir. Burada kim eksiklik yapmışsa, ne bir eksiklik söz konusuysa binanın yapımında elbette ki bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirmeleri bütün binalarda devam etmektedir."

NUMARA VERİLİP YIKILIYOR

"Binaların üzerine her zaman olduğu gibi numaralandırma yapılıyor. Devam eden alınacak enkazlar numarası alınmış, karotu alınmış ve enkaz kaldırma yapılacak ölçüdeki binalar kaldırılacak. Bu enkazlar kaldırılırken enkaz sahipleri de orada olabilecekler. Bazen kıymetli enkaz veya alması gerekenleri alabilecekse onları da ancak yine bu çerçeve içerisinde alabilecekler."

335 BİN 956 AİLEYE 10'AR BİN LİRA

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Nitelikli binalar kaldı. Buradaki arama kurtarma çalışmalarını bazı binalarda 24 saat olmak üzere devam ettiriyoruz. Köylere off road araçlarıyla ulaşıyor. Kızılay yemek konusunda ulaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği depremzedelere her aileye yardım konusunda destek konusunda yani kimisi evini barkını bıraktı, başka yere gitti. Şu ana kadar 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ağır hasar, yıkık, acil yıkılacak, orta ve hafif hasarlı tespit edilen bütün ailelere şu ana kadar 335 bin 956 tespit yapıldı ve tespitler devam ediyor. Hesaplarına aktarılmaya devam edecek."

İHMALİ OLANLARIN YANINA KALMAYACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Yenişehir İlçesi'nde bulunan Galeria Sitesi'ndeki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi. Basın açıklamasının ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve taleplerini dinleyen Bozdağ, şunları kaydetti: "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak."

UZMAN EKİPLER NUMUNE TOPLUYOR

Adıyaman'da Cumhuriyet savcıları denetiminde oluşturulan 20'nin üzerinde ekip, enkazlardan karot ve demir örnekleri alıyor, binaların inşaatlarında kullanılan malzemeleri tek tek inceliyor. Kentte görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, "İçerisinde jeoloji, inşaat mühendisi, mimar, katip ve güvenlik görevlisi olan ekiplerimiz tek tek enkazları geziyor" dedi. Adalet Bakanlığı da, 600 uzman bilirkişinin deprem bölgesinde görevlendirildiğini bildirdi.