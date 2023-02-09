Deprem afetinde dördüncü gün: Yüzyılın felaketinde son durum nedir?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran depremin 4'üncü günündeki çalışmalar aralıksız sürüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hatay'da enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

05:59 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI) askeri kargo uçağıyla Adana'ya gönderildi.

05:39 Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

İspanya'dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.

Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri." dedi.

03:23 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını açıkladı.

02: 41 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki bir kişi enkazdan kurtarıldı

02:39 Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

02:13 Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.

02:04 Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 24 yaşındaki gencin, duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı bildirildi.

01:53 TCG Osmangazi gemisi yardım malzemelerini İskenderun'a ulaştırdı.

01:40 Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan üniversite öğrencisi 69 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:28 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi genç kadın, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:24 Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:23 Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek.

01:21 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.

01:18 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

01:15 Adıyaman'da enkaz altında kalan, aynı aileden 4 kişi, 65 saat sonra çıkarıldı.

01:13 Adıyaman'da depremden 66 saat sonra 11 yaşındaki bir çocuk enkazdan kurtarıldı.

01:10 Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti.

01:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Iraklı kurtarma ekibi bir kız çocuğu ile babasına ulaşarak onları enkazdan sağ olarak kurtardı.

01:01 Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur UMKE, Muhammet ve İsmail kardeşler ile Birgül Dadük'ü enkazdan kurtardı.

00:56 Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve iki kızı 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

00:53 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Elbistan ilçesinde 5 katlı binanda 42 yaşındaki Sevinç isimli kadın, depremden 67 saat sonra enkaz altında sağ olarak çıkartıldı.

00:48 Depremin ardından Kahramanmaraş'a giden AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, yıkılan bir binanın enkazından 3 çocuk babası bir kişiyi kurtardı.

00:44 Kahramanmaraş'tan 54 depremzede İzmir'e getirildi.

00:44 Kahramanmaraş'tan 54 depremzede İzmir'e getirildi.

00:34 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı.

00:29 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı.

00:18 Hatay'da 6 yaşındaki Fatma 61 saat sonra kurtarıldı.

00:17 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

00:12 Giresun ekibi 8 yaşındaki Nisa'yı 64 saat sonra kurtardı.

00:09 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

00:09 Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

00:03 İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı.