Deprem afetinde dördüncü gün: Yüzyılın felaketinde son durum nedir?

Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış devam ediyor! İşte arama kurtarma çalışmalarındaki son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17 sıralarında meydana gelen deprem başta Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay olmak üzere bir çok ilde hissedildi. Depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğu açıklandı. Önceki gün Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana gelmişti. 10 ili etkileyen depremler sonrası ülke çapında seferberlik başlatıldı. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

01:30 Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı.

01:28 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi genç kadın, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:24 Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:23 Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek.

01:21 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.

01:18 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

01:15 Adıyaman'da enkaz altında kalan, aynı aileden 4 kişi, 65 saat sonra çıkarıldı.

01:13 Adıyaman'da depremden 66 saat sonra 11 yaşındaki bir çocuk enkazdan kurtarıldı.

01:10 Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti.

01:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Iraklı kurtarma ekibi bir kız çocuğu ile babasına ulaşarak onları enkazdan sağ olarak kurtardı.

01:01 Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur UMKE, Muhammet ve İsmail kardeşler ile Birgül Dadük'ü enkazdan kurtardı.

00:56 Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve iki kızı 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

00:53 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Elbistan ilçesinde 5 katlı binanda 42 yaşındaki Sevinç isimli kadın, depremden 67 saat sonra enkaz altında sağ olarak çıkartıldı.

00:48 Depremin ardından Kahramanmaraş'a giden AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, yıkılan bir binanın enkazından 3 çocuk babası bir kişiyi kurtardı.

00:44 Kahramanmaraş'tan 54 depremzede İzmir'e getirildi.

00:44 Kahramanmaraş'tan 54 depremzede İzmir'e getirildi.

00:34 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı.

00:29 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı.

00:18 Hatay'da 6 yaşındaki Fatma 61 saat sonra kurtarıldı.

00:17 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

00:12 Giresun ekibi 8 yaşındaki Nisa'yı 64 saat sonra kurtardı.

00:09 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

00:09 Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

00:03 İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı.