Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış! 72 saat sonra gelen mucize

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 KİŞİLİK AİLE, DEPREMDEN 73 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI



Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 72 SAAT SONRA BİR KADIN SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

72 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 70 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında mahsur kalan genç, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

İlçede yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalar sonucu, depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ DEPREMDEN 72 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı.

AYAKLARINA DOLADIĞI BEZ PARÇALARIYLA 72 SAAT YAŞAMA TUTUNDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında mahsur yaşlı adam, üşüyen ayaklarına bez parçaları dolayarak 72 saat hayata tutundu. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden ihtiyar, yanında olan torununun yerini tarif etti.

79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. "Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol" diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.