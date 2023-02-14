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14 Şubat 2023 Salı 17:54:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 17:54:00

Enkaz altında kalan ineğinin kesilip depremzedeler için dağıtılmasını istedi

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10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin çeşitli noktalarından yardım seferberliği sürüyor. Afet noktalarına gidenler ya da gitme imkanı bulamayanlar ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyor. Malatya Doğanşehir Kurucaova beldesinde ise Mehmet Karakaş'ın ineği enkazda kaldı. Yaralıydı. telef olmasına gönlü razı gelmedi. Karakaş, bölgede bulunan Zeytinburnu İyilik Derneği gönüllülerinden ineğinin kesilip depremzedeler için dağıtılmasını istedi. 6 kişilik ekip, ineği kesti. Vakumlattı. Hazır hale getirdi. Dernek üyeleri şimdi o etleri kavurma olarak Karakaş'ın hayrına depremzedelere dağıtacak.

Kimi sağdığı sütü, kimi ördüğü yelekleri, kimi de uyku tulumlarını afetzedeler için hazırlıyor. yurdun dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar yağıyor.

51 yaşındaki Abdurrahman Altıntop depremi yaşadı. ama kenti terk etmedi. Beslediği hayvanlarından sağdığı bir tona yakın sütü her gün bu kazanlarda kaynatıyor. Hem ekiplere hem depremzedelere bardak bardak ikram ediyor.

Seferberliğin başlatıldığı bölge için meslek liseleri de harekete geçti. Denizli'de de halk eğitimi merkezleri uyku tulumu üretimine başladı. Bin 280 adet tulum dikildi. Paketlenerek Malatya bölgesine gönderilecek. Atölyede 5 bin uyku tulumu üretimi yapılacak.

Yardım seferberliğinin sürdüğü başka bir yer ise Konya. Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 25 kişilik ekiple gece gündüz üretimi sürdürüyor.

Depremlerden etkilenenler için çadır sobası ve şarj istasyonu üretimi yapılıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde ise ev hanımları bir araya geldi. Sosyal medyadan organize olan kadınlar Süleyman Paşa Medresesi'nde toplandı. depremzede çocuklar için kışlık atkı, bere, eldiven ve battaniye örmeye başladı.

Malatya Doğanşehir Kurucaova beldesinde ise Mehmet Karakaş'ın ineği enkazda kaldı.

Yaralıydı. telef olmasına gönlü razı gelmedi. Karakaş, bölgede bulunan Zeytinburnu İyilik Derneği gönüllülerinden ineğinin kesilip depremzedeler için dağıtılmasını istedi.

6 kişilik ekip, ineği kesti. Vakumlatti. Hazır hale getirdi. dernek üyeleri şimdi o etleri kavurma olarak Karakaş'ın hayrına depremzedelere dağıtacak.

Etiketler : kahramanmaraş enkaz deprem depremzede yardım

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