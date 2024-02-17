Engelli memur ataması! Bakan Göktaş rakam vererek açıkladı
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,"Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.
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