Engelli memur ataması! Bakan Göktaş rakam vererek açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,"Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.

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