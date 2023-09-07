Engelli kaplana bebek bakımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, 150 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapılıyor. Burada dünyaya gelen doğuştan engelli "Umay" isimli kaplana da 10 yıldır şefkatle bakılıyor. Yetkililer, Umay'a özel şartlarda bakıldığını ve özel diyet uyguladıklarını belirtti.



Yetkililer, "Özel diyet uyguluyoruz, fazla kilo almasını istemiyoruz. Hareket kapasitesini arttırmak için günlük egzersizlerini sağlıyoruz. Diğer hayvanlardan farklı olarak da barınma ortamının iyi olması gerekiyor. Elimizden geldiği kadar anne şefkati ile ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.