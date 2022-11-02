Bakan Yanık tarih verdi! Çalışmalarda sona gelindi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın ilkini 15 Kasım 2022'de gerçekleştireceğiz" dedi.
02 Kasım 2022 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 11:14:00
Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda sona doğru
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın ilkini 15 Kasım 2022'de gerçekleştireceğiz" dedi.
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