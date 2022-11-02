Bakan Yanık tarih verdi! Çalışmalarda sona gelindi

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02 Kasım 2022 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 11:14:00

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda sona doğru

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın ilkini 15 Kasım 2022'de gerçekleştireceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın ilkini 15 Kasım 2022'de gerçekleştireceğiz" dedi.

Etiketler : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Derya Yanık Engelli Hakları İzleme
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