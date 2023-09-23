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23 Eylül 2023 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 08:45:00

Engelli çocuğu için hediye edilen kuzu yanından ayrılmıyor

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Karabük'te yaşayan Hatice Yanar, engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya "Meryem" ismini verdi.

Karabük'te yaşayan Hatice Yanar, engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya "Meryem" ismini verdi. Biberonla beslediği kuzuyla çarşıya pazara giden Yanar'ı görenler şaşırıyor. Yanar, kuzunun peşinden ayrılmadığını, her yere beraber gittiklerini söyledi.

Etiketler : Karabük Hatice Yanar Meryem
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