Engelli çocuğu için hediye edilen kuzu yanından ayrılmıyor
Karabük'te yaşayan Hatice Yanar, engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya "Meryem" ismini verdi.
Karabük'te yaşayan Hatice Yanar, engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya "Meryem" ismini verdi. Biberonla beslediği kuzuyla çarşıya pazara giden Yanar'ı görenler şaşırıyor. Yanar, kuzunun peşinden ayrılmadığını, her yere beraber gittiklerini söyledi.
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