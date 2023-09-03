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Enerjide İsrail'le doğal gaz teması: Bakan Bayraktar ziyaret edecek
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03 Eylül 2023 Pazar 22:53:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 22:53:00

Enerjide İsrail'le doğal gaz teması: Bakan Bayraktar ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan, İsrail Enerji Bakanı Katz ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı (Türkiye'ye) bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin."

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Alparslan Bayraktar israil türkiye
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