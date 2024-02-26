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26 Şubat 2024 Pazartesi 13:51:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 13:51:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'daki maden göçüğünde tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.04 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: TÜM İŞÇİLER KURTARILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda ise göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler : elazığ maden ocağı göçük işçi
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