Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerindeki 5 araziyi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 5 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, krokileri bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.
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