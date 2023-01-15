Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 5 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, krokileri bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.