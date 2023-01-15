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15 Ocak 2023 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 14:40:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerindeki 5 araziyi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 5 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, krokileri bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yeka yenilenebilir enerji kaynak alanı
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