Bakan Dönmez: Artık üreten bir Türkiye var

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Dönmez, Tepebaşı ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Eskişehir'e hizmet için yola çıktıklarını ve her gün onlarca kilometre katedip vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

"Bana oy vermediniz" diye insanlara hizmet götürmeyenlerden, başkasının yaptığı hizmetleri sahiplenenlerden olmadıklarını anlatan Dönmez, "Lafa gelince 'Birleşelim, bir olalım' ama işe gelince devlet metro yapar, 'Ben yaptım' derler. Devlet yol yapar, 'Ben yaptım' derler. Devlet, doğal gaz getirir, bir de utanmadan 'Biz getirdik' derler. Bunlar hazırcı. Hazıra konmaya alışmışlar. Bunların işi armut piş, ağzıma düş. Çünkü iş nasıl yapılır bilmez, millete nasıl hizmet edilir bilmezler. Bunlar yapmadığı gibi yapana da engel olurlar." diye konuştu.

Hükümetleri tarafından yapılanları herkesin gördüğünü ifade ederek kendilerinin eser ve hizmet siyasetine, muhalefetin yalan ve iftira siyasetine devam ettiğini dile getirdi.

Havadaki her iki uçaktan birinde Eskişehir'deki TEI'de üretilen bir parçanın olduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar gurur duysanız azdır Eskişehirliler ama bunlarda maalesef aşağılık kompleksi var. İşleri güçleri sizin, milletin öz güvenini kırmak, cesaretini kırmak. Bunlarınki geride kalmış müstemleke kafası. 'Batı yapsın biz onlardan alalım.' Hazırcılar dedik ya. 'Onlar üretsin. Biz pazar olalım' diyorlar. 'Hasan amcanın cebindeki para Hans'a gitsin' diyorlar. Artık yok. O devir kapandı. Bitti artık o devirler. Artık üreten bir Türkiye var. Üreten, büyüyen, gelişen, kalkınan, ihraç eden, markalar çıkartan bir ülkemiz var. Daha da büyüyeceğiz inşallah. İşimizi, aşımızı daha da büyüteceğiz. Hep birlikte büyüyeceğiz. Bu işler nasıl olur? Bu milletin sevinciyle sevinen, derdiyle üzülen kadrolarla olur. Öyle yedi ayrı kafadan çıkan sesle bu işler olmaz. İki kardeş bir bakkalı bile yönetemiyor. Bunlar bu devleti nasıl yönetecek yedi kişi bir araya gelip? O zaman ne olur? Kaos, karmaşa, kargaşa, iş bilmemezlik olur."

"TÜRK BAYRAKLARI YERDE EZİLİRKEN SES ETMEDİLER"

Fatih Dönmez, muhalefetteki partilerin yürüttüğü siyasete değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim muhalefet bir gün bir şey der, ertesi gün başka bir şey. Masadan kalkanlar ne dedi? 'HDP'nin olduğu, terörün olduğu yerde biz olmayız' diye masadan kalktılar. İzmir'de ne yaptılar peki? Gittiler, HDP bayraklarının önünde konuşma yaptılar öyle mi? Sonra Van'a gittiler. Bir de memleketi paylaşmışlar. Doğuya milliyetçi ve sağ partili olan siyasileri götürmüyorlar. Binlerce HDP'li karşıladı bunları. Mitingde PKK'nın uzantısı partinin bayrağını yerden alıp yukarıya astılar. Türk bayrakları yerde ezilirken ses etmediler. 'Öcalan'a özgürlük' sloganlarına suspus oldular. Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiler. Hatta utanmadılar, PKK'nın işaretleriyle sahneye çıktılar, herkesi selamladılar. Batman'da ne yaptı bunlar? Batman'da PKK'nın müziğini seçim müziği yaptılar. Muhalefete oy vermeyi düşünen kardeşlerimiz görüyor bunları. İnsaf sahibi kardeşlerimiz tüm olanı biteni görüyor. Atatürk'ün partisinin ne hale getirildiğine eminim ki onlar da en az bizim kadar üzülüyor."

Vicdan sahibi herkesin bu görüntülere diyecek söz bulamadığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Her gün Kandil'den yeni bir açıklama geliyor. Teröristbaşları 'Yeter artık. İHA'lar, SİHA'lar her gün başımızda. Dışarıya burnumuzu bile çıkartamıyoruz' diyorlar. 'İmdat, yardım edin. Bizi kurtarın, el verin' diyorlar. Muhalefet ne diyor peki? Muhalefet de bunlara diyor ki 'Merak etmeyin. Biz iktidara gelirsek operasyonları durduracağız.' 'Türkiye, Suriye'den çekilecek' diyorlar, 'Irak'tan çekilecek' diyorlar. Kayyum geldi, militanları işten, belediyeden çıkarttı. Şimdi bunlar çıkmış diyor ki 3-5 oy uğruna 'Biz sizleri tekrar belediyeye geri alacağız.' Bununla da yetinmiyorlar. 'Özerklik ilan edeceğiz' diyorlar. Peki bunlar kimin talebi? Biz bunlara yabancı değiliz. Askerimize kurşun sıkan hain terör örgütü PKK'nın talepleri değil mi? Zaten HDP'nin eş başkanları çıkıp demedi mi 'Bizim ilkelerimiz Millet İttifakı'nın ilkeleriyle benzeşiyor.' Artık gizlisi saklısı kalmadı. Her şey ortada. HDP bu seçimde aday göstermedi. 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dedi. Peki ne karşılığında?"

"ÇOK YAKINDA KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Bakan Dönmez, vatandaşların 14 Mayıs'ta muhalefeti şaşırtacağını belirtti.

AK Parti'nin sosyal medyada çok güzel bir video yayınladığını belirten Dönmez, şunları dile getirdi:

"Herhalde 15 milyon civarında bir izleme var. İHA ve SİHA'lardan önce olsaydı, belki o anamız gözü yaşlı olarak telefona çıkacaktı ama daha mermi, top gelmeden havadan SİHA'larımız gitti, tepelerine bindi. Hem İHA'lar, SİHA'lar, bu gemiler senin malın mı? Onlar bu aziz milletin malı. Bugün yerli tanklar, helikopterler, mühimmatlar, İHA'lar, SİHA'lar sayesinde dağdaki terörist sayısı ne kadara indi biliyor musunuz? 100'e kadar indi. Eskiden cirit atıyorlardı, şimdi 100'e kadar indi. Onların da çok yakında kökünü kazıyacağız inşallah. Artık teröristler oralarda kol gezemiyor. Peki o dağlarda neler oluyor şimdi? Biz o dağları terörden, teröristten temizledikçe petrol buluyoruz. Cudi'de yıllardır teröristlerin cirit attığı o dağlarda şimdi günlük 100 bin varile kadar petrol üreteceğiz inşallah. Türkiye'yi neden terör belasıyla bunca yıldır oyaladılar, anladınız mı? Petrol oradaydı. Yıllarca arayamadık. Şimdi arıyoruz hamdolsun. Yerin altı petrol kaynarken, maden kaynarken bizi yıllarca terörle meşgul ettiler. Kaynaklarımızı, enerjimizi heba ettiler. Şimdi inşallah terör bitecek. Türkiye daha da zengin olacak."

Fatih Dönmez, Türkiye'nin artık terörle terbiye edilen bir ülke olmadığını, terörü yakında gündemden tamamen çıkartacaklarını vurguladı.

Dağdaki terörü bitirdiklerini anlatan Dönmez "Şehre inen eşkıyaları zaten bitirdik. Türkiye'yi bölmeye ahdetmiş siyasi uzantıların da hemen hemen hepsi hapiste. Kardeşlerim artık 90'ların Türkiye'si yok. Oraya da dönemeyiz." dedi.

"YALAN VE İFTİRA SİYASETİ YAPIYORLAR"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17-25 Aralık'ta sahte tapeler yayınlandı." ifadeleri kullandığını belirten Dönmez, "O zaman hiç öyle bir şey demedin. Madem onların sahte olduğunu biliyordun, neden Meclis'te dinlettin? Şimdi sormamız gerekmiyor mu? Neden, bunların üzerinden yalan siyaset ürettin. Biz bunlara ne dedik işte? Yalan ve iftira siyaseti yapıyorlar. Dün kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. Çamur attın, iftira attın." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Türkiye'yi koalisyon dönemine tekrar götürmek isteyenlerin bir iki oy ve siyasi ihtirasları uğruna terör örgütlerinin önünde diz çöküp ülkeyi ateşe atmaktan çekinmediğini dile getirerek "Bugünlerde Avrupa'nın dergileri kendine yeni bir vazife edilmiş. Bilmiyorum, izliyor musunuz? Her gün boy boy Türkiye'deki seçimleri yazıyorlar. Açık açık Cumhurbaşkanı'mızı hedef alıyorlar. 'Gitmeli' diyorlar. Peki Kılıçdaroğlu'na ne diyorlar: 'Avrupa'yla anlaşılabilecek uysal biri.' Türkiye bugün birilerinin neden hedefinde? Çünkü Türkiye birilerinin gel deyince gel, yap deyince yap dediği bir ülke değil. Çünkü sözü dinlenen bir lider var. Onlar istiyor ki söz dinleyen bir lider olsun." diye konuştu.

"ESKİŞEHİR'E YENİ PROJELER, YATIRIMLAR GELİYOR"

Eskişehir için durmadan, duraksamadan çalışacaklarını aktaran Dönmez, şunları ifade etti:

"Eskişehir'imize yeni projelerle, yeni yatırımlarla geliyoruz. 'Eskişehir'e değer' diyoruz. Eskişehir'e değer, çünkü bu şehrin büyük bir potansiyeli var. Eskişehir bugünkü yerinin çok daha ötesinde bir yeri hak ediyor. Eskişehir'imizi hak ettiği değeri kavuşturmak için tam 5 alanda yatırım yapmayı hedefliyoruz. İnşallah, üretim ve istihdama yatırım yapacağız. Mevcut OSB'leri genişleteceğiz. İhtisas OSB'leri kuracağız. Katma değerli ürünlerin üretimine ağırlık vereceğiz. İhracat odaklı sanayi üretimini yaygınlaştıracağız. Tarıma yatırım yapacağız. Tarımsal sulamada daha fazla yenilenebilir enerji teşvik edeceğiz. İyi tarım, akıllı tarım, organik tarım yapılan arazi miktarını artıracağız. Aynı zamanda sözleşmeli üretimle çiftçilerimizin gelirlerini garanti altına alacağız. Altyapıya da yatırım yapacağız. Büyük oranda tamamlamışız. Lakin devam eden bir iki işimiz var. Onları da bitireceğiz inşallah."

Eskişehir'i demir ağlarla limanlara bağlayacaklarını kaydeden Dönmez, tarımda atıl sulama şebekelerini ıslah edeceklerini kaydetti.

Bakan Dönmez, dünyanın en kritik madenlerinden olan nadir toprak elementlerini işleyecek büyük endüstriyel tesisi Eskişehir'de inşa edeceklerini, pilot tesisin de üretime başladığını bildirdi.

Lityum tesisinin de pilot tesisinin bittiğine değinen Dönmez, "Onun da inşallah en kısa sürede endüstriyel tesisin yani büyük ölçekli 600 tonluk tesisin neyini yapacağız, temelini atacağız. Artık enerjisini vatandaşımız Eskişehir'den alıyor olacak. Kullandığımız pek çok elektronik ürünün enerjisi artık buradan kullanılıyor olacak." bilgisini verdi.

Fatih Dönmez, Eskişehir'in oyun ve animasyon geliştirme alanında lider şehirlerden birisi olacağı, teknoparkların fiziki ve beşeri imkanlarını, kapasitelerini geliştirdiklerini aktardı.

Eskişehir'in kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir şehircilik anlayışına sahip bir kent olacağına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Kültürel değerlerimize, turizme yatırım yapacağız. Eskişehir'imizin kültürel değerlerini, miraslarını yaşatacağız. Eskişehir'in jeotermal kapasitesi iyi. Onu da değerlendireceğiz. Sağlık turizmiyle birleştireceğiz. Seraları ısıtmada kullanacağız. O da bir enerji. Temiz enerji kaynağı. Eskişehir artık sadece ulusal markalara ev sahipliği yapmayacak. Bundan sonra Eskişehir uluslararası markalara, küresel markalara inşallah ev sahipliği yapacak. İnsana ve aileye yatırım yapacağız. Yeni gençlik merkezleri kuracağız. Öğrencilerimizle gençlerimiz için kuluçka merkezleri tesis edeceğiz. İstihdam ve kalkınma ofisleriyle, gençlerimize özel ilave yetenekler kazandıracağız. İleri teknoloji odaklı endüstriyel tesislerle nitelikli istidamın ve bölgesel kalkınmanın öncüsü olacağız. Çiftçi ailelerinin çocuklarına yönelik modern tarım uygulamaları eğitimleri vereceğiz."

Bakan Dönmez, her eve en az 2 maaşın girmesini istediklerini aktararak "Ev kadınlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimizi de unutmadık. Şöyle bir müjdemiz var: 150 bin lira faizsiz 2 yıl ödemesiz destek kredisi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da konuşma yaptı.