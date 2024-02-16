"İşçilerimizin 3'ünün bir, 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İşçilerimizin 3'ünün bir, 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor.

Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

BAZI NOKTALARDA METAL YOĞUNLUĞU TESPİT EDİLDİ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.



Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

BAKAN BAYRAKTAR: İŞÇİLERİMİZİN 3'ÜNÜN BİR, 6'SININ DİĞER LOKASYONDA OLDUĞUNU TESPİT ETTİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU: AİLELERLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Öte yandan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelerek, acılı ailelere yapılan kurtarma çalışmalarını anlattı.



Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Şubat 14.28'te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç'te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MADEN OCAĞI SAHASINDA ACİL MÜDAHALE ÜNİTESİ KURULDU



Bu arada toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasında Acil Müdahale Ünitesi kuruldu.

Sağlık Bakanlığınca, afet durumlarında yaralılara ilk tıbbi müdahalenin yapılmasına olanak veren UMKE bünyesindeki "Acil Müdahale Ünitesi"nin, maden ocağı sahasında kurulumu tamamlandı.

Ünitede, 15 UMKE personeli, 5 UMKE aracı, 10 ambulans ile 30 kişilik 112 Acil Sağlık personeli hazır bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN 8 ZANLI ADLİYEDE



Toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.