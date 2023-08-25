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25 Ağustos 2023 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 16:45:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'nin The National gazetesi için makale kaleme aldı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yenilenebilir ve nükleer enerji dahil birçok alana yönelik projeleri birlikte hayata geçirme taahhüdünde bulunduğu belirterek, "Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, BAE merkezli The National gazetesi için Türkiye ve BAE'nin enerji alanındaki işbirliğini değerlendiren bir makale kaleme aldı.

Makalede, BAE ile enerji ve tabii kaynaklar alanında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, "Toplam 29,7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, deniz üstü rüzgar ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ve nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el birliğiyle hayata geçirme taahhüdünde bulundu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, bu doğrultuda elektriğinin yüzde 45'ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını ve bu alanda Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada ise 12'nci sırada olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, makalede, "Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Kararları duygusal değil rasyonel şekilde alarak akıllı bir enerji dönüşümü öngörüyoruz. Böylece arz güvenliğimizi muhafaza ederken enerji sepetini çeşitlendirmeyi ve ülkemizi enerji merkezine dönüştürerek yatırımcılar için güvenli liman olmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracak, enerji sepetimizi çeşitlendirmek için nükleer santraller inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığına işaret eden Bayraktar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde üst düzey ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek, Avrupa ve Orta Doğu'da enerji güvenliğine katkıda bulunmak ve gelecek 30 yılda karbon-nötr bir ekonomiye sahip olmak için çabalarımızı iki kat artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, gelecek dönemde Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında kazan-kazan senaryoları oluşturmayı sürdüreceğini belirtti.

Etiketler : alparslan bayraktar bae makale
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